世界经济增长低迷 谁之过？特朗普吗？

根据联合国贸易和发展会议，2019年，全球经济的增长率只有2.3％，十年以来从来没有这样低过，而且明年可能也不会好到哪里去。主要的原因是：中美贸易战和地缘政治的紧张局势。不过联合国也表示：富裕的国家首先应该把自己的家门口给清扫干净，然后再去指责别国的经济不佳。

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以前，当世界银行为经济不确定性表示担忧时，联合国贸易和发展会议高级官员理查德·科萨尔-怀特（Richard Kozul-Wright）曾毫不犹豫地指责美国总统特朗普。不过，过多的指责白宫似乎也是错误的，他说：“当前的问题是在特朗普之前就有的。2008年的危机其根源仍然存在。我们的金融体系没有更简单，更公平，更安全。”

联合国贸发会瞄准的经济体是那些失业率降低而又不增加工资或提供更稳定工作的经济体。理查德·科萨尔-怀特又举了黄背心的例子，他说：“在欧洲有两种对立的观念。第一个是黄祸，也就是说，问题不在我们这里，问题是那些不遵守贸易规则的国家。另一个观念是黄背心，这意味着说，问题是来自于国家政策的失败，我们认为，重点应该是这后一个观念。”