中美贸易协议执行机制被指过于简化 存在断送协议危险

中国副总理刘鹤签字时忽然找不到自己的笔，特朗普总统把自己的递过来。

美国总统特朗普与中国副总理刘鹤周三在白宫签署美中第一阶段贸易协议，这一被特朗普称之为“历史性”，中方官媒评价“双赢”的协议，监督执行这一协议的机制却被专家指太脆弱，弄不好会断送贸易协议。

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根据这一执行机制，一场难以解决的贸易争执，有可能导致美国重新向中国输美产品课征关税，如果出现这一后果，形同整体上断送了已达成的协议。

鉴于中方以往执行双边协议方面诚信不足，美方一直把落实协议的执行机制看得非常重要。美国贸易代表莱特希泽强调这次协议中的执行机制条款会有很大的威力，能确保中国兑现承诺，包括增购两千亿美元产品，保护美国知识产权，防止强迫性技术转移等等。

为了保证协议的具体落实，特朗普政府选择了美国惯用的工具，一旦失约，立即按比例课之以惩罚性关税。文本中有一段很关键：“如被申诉方认为申诉方依照本项采取的行动基于善意，被申诉方不会采取反制措施，或否则挑战相关行动。如被申诉方认为申诉方的行动基于恶意，其救济手段是向申诉方提交书面通知退出本协议。”也就是说，如果被指控的一方不同意对方的措施，唯一的选择就是告知对方后退出协议。没有任何一个上诉或求助于第三方调停的规定。

一些中国商业专家对法新社表示，比起类似的国际贸易协议，这一执行机制过于简单化。比如美加墨三国贸易协议，就有在发生纠纷时求助于第三方调停的规定。

而美中第一阶段贸易协议的执行机制过于简单化，一旦双方发生争执，其中一方就可能损害整个协议。

特朗普政府高官则强调，在美中达成的协议中，建立了一个牢固的执行机制以化解纠纷，将在各自国家开设一个专门协调研究解决控告案的办公室。

在接到一方指控后，应启动一个为期90天的进程，在这一期限内，将在不同层级官员之间进行一系列的咨询，寻求解决纠纷。

中美双方也同意未来将进行常态性的贸易协商，举行月度会议以及半年度部长会议沟通交流。

不过，美国贸易代表莱特希泽周二记者质疑时承认，目前的这一执行机制并未进行过测试，“如果中国愿意使其很好运转的话...”“如果执行机制运行良好，一切都好，否则就成问题”。