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美中贸易战

特朗的关税压垮了中国—美国媒体评美中签署第一阶段贸易协议

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美国总统特朗普与中国副总理刘鹤在白宫签署第一阶段贸易协议时握手
美国总统特朗普与中国副总理刘鹤在白宫签署第一阶段贸易协议时握手 REUTERS/Kevin Lamarque
作者： 旧金山特约记者 王山

财经新闻电视频道CNBC知名节目“疯狂金钱”(Mad Money)主持人克雷默(Jim Cramer)指出，特朗普总统祭出关税的策略奏效，成功逼迫中国签下第一阶段的美中贸易协议；前白宫首席幕僚巴农(Steve Bannon)也认为，特朗普用关税压垮了中国共产党。

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克雷默在“华尔街直播室”(Squawk on the Street)节目中说：“民众什么时候会体认到，这是历史的一刻？因为关税手段成功了。”节目播出时间，就在美中双方贸易代表15日上午即将于白宫签署贸易协议前夕。

长期力挺特朗普对中国采取强硬态度的克雷默分析，依照常理，关税策略会以失败收场，中国方面应该想得出因应之道，可是到后来却没有发生。他说中国方面似乎接受了他们必须改变，才能保住美国市场。

前任白宫资深顾问巴农15日接受CNBC新闻台访问时表示，在这场美中贸易战中，特朗普采取强硬立场果然成功。巴农说，特朗普坚守关税，他压垮了中国共产党。美国让步极少，虽然目前签署的只是第一阶段的贸易协议，但从发展方向来看，这是非常强而有力的。

美国中文《世界日报》的社论则指美中签下的第一阶段贸易协议是“城下之盟”。社论说，这次协议最关键问题，与去年5月最后失败一样，都是卡在取消关税上：中方坚持既然贸易战已停火，美国就应该取消这一年多来所有增加的关税；但美方坚持，如果没有关税作筹码，既无法确保中方履行承诺，也无法进一步施压，要求中方在第二阶段协议中作新让步。所以美国继续维持对中国近三分之二产品高关税，直至第二阶段协议达成，再逐步取消。

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