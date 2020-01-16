特朗的关税压垮了中国—美国媒体评美中签署第一阶段贸易协议

财经新闻电视频道CNBC知名节目“疯狂金钱”(Mad Money)主持人克雷默(Jim Cramer)指出，特朗普总统祭出关税的策略奏效，成功逼迫中国签下第一阶段的美中贸易协议；前白宫首席幕僚巴农(Steve Bannon)也认为，特朗普用关税压垮了中国共产党。

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克雷默在“华尔街直播室”(Squawk on the Street)节目中说：“民众什么时候会体认到，这是历史的一刻？因为关税手段成功了。”节目播出时间，就在美中双方贸易代表15日上午即将于白宫签署贸易协议前夕。

长期力挺特朗普对中国采取强硬态度的克雷默分析，依照常理，关税策略会以失败收场，中国方面应该想得出因应之道，可是到后来却没有发生。他说中国方面似乎接受了他们必须改变，才能保住美国市场。

前任白宫资深顾问巴农15日接受CNBC新闻台访问时表示，在这场美中贸易战中，特朗普采取强硬立场果然成功。巴农说，特朗普坚守关税，他压垮了中国共产党。美国让步极少，虽然目前签署的只是第一阶段的贸易协议，但从发展方向来看，这是非常强而有力的。

美国中文《世界日报》的社论则指美中签下的第一阶段贸易协议是“城下之盟”。社论说，这次协议最关键问题，与去年5月最后失败一样，都是卡在取消关税上：中方坚持既然贸易战已停火，美国就应该取消这一年多来所有增加的关税；但美方坚持，如果没有关税作筹码，既无法确保中方履行承诺，也无法进一步施压，要求中方在第二阶段协议中作新让步。所以美国继续维持对中国近三分之二产品高关税，直至第二阶段协议达成，再逐步取消。