中美两国第一阶段贸易协议签署

中美两国在华盛顿签署第一阶段贸易协议，双方都显示满意；第二阶段不会在美国大选前取得成果。

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据本台法广RFI法语记者发自华盛顿的最新报导，中美贸易战停火，当地时间2020年1月15日周三中国副总理刘鹤与美国总统特朗普在白宫签署了第一阶段贸易协议。特朗普自2018年春季发起的贸易争纷就此告一段落，但争纷的关键点仍需谈判，比如中国对其工业的补贴，或网络安全问题。

本台法语记者指出，中美两国第一阶段贸易协议将在30天后进入实施。中国承诺增加购买2000亿美元的美国产品，更好的遵守知识产权，结束强制技术转让，不再操控货币等等；美方则承诺，不再强加新的增税，并对部分商品关税减半等等。

中美双方都显示满意

特朗普说，这是一项历史性协议，但没有忘记他寻求连任的竞选。本台法广常驻美国法语记者之一安娜·科尔佩Anne CORPET同时传回了美国总统特朗普与中国副总理刘鹤的讲话录音片段。

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美国总统特朗普说：“今天，我们越过了一个重要阶段，一个与中国之前从未逾越过的阶段。我们一起纠正以往的错误，带来经济公正和安全，给美国的工人 ̖ 农民和家庭。”

中国副总理刘鹤在仪式上阅读了国家主席习近平的一封信函。习近平强调，这一贸易协议将对全世界有益。中国高官补充道：“希望美方公平对待中国企业正常贸易和投资活动，支持两国企业 ̖ 科研机构 ̖ 学校等开展合作，促进中美互信与合作。”

本台法语记者指出，这一协议的签署，恰好处于特朗普竞选之际，但这仅仅只是一个阶段。特朗普应该很快将前往中国，继续谈判。特朗普政府已经预先告知，肯定不会在美国选举前取得成功。