中美贸易第一阶段协议的“双赢”

就美国总统特朗普与中国副总理刘鹤昨天周三（2020年1月15日）在白宫签署的第一阶段贸易协议，中国媒体予以祝贺，期待后续发展。

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据本台法广RFI常驻北京法语记者拉加德LAGARDE今天2020年1月16日周四早上的报导，一个起点，一个良好的开端，中国官方媒体周四的反应，首先认为这是全球两个经济大国重新找回了互信，但不是贸易战的结束，总之不是一个单方的胜利，环球时报社论如是说。

没有赢家，也没有输家，但是一份“双赢”的协议。中美贸易第一阶段协议签署8小时之后，中国官方公开了一份中文译本，但没有触及细节。中国时间当晚午夜之后，中国中央电视台旗下环球电视网英语节目现场转播了签字仪式，同声传译在迈克·彭斯发言时中断。中国当局提防着美国副总统，认为他在过去几个月的发言中没有把握好分寸。

第一阶段协议不错，但第二阶段还得走着瞧。官方媒体不提之后谈判的棘手问题，类似企业补贴 ̖ 网络安全 ̖ 规范问题。一些中国专家认为，之后的讨论要等到美国大选结果揭晓。