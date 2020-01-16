英国脱欧-英国欧洲议员们在辞行

在英国保守党于去年2019年12月12日的提前立法选举中胜出后，伦敦在2020年1月31日原定日期退出欧盟的可能性越来越大。在欧洲议会，英国籍议员们开始在为打道回府做艰难的准备。

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据本台法广RFI法语记者Béatrice发自欧洲议会总部所在地 ̖ 法国斯特拉斯堡的采访报导，2019年五月新一届欧洲议会选举，英国作为欧盟成员国，不得不组织竞选产生73名欧洲议员。如今他们开始与来自其它国家的议员同事们告别。就此，本台法广RFI法语记者从斯特拉斯堡传回了对多名英国欧洲议员的采访录音片段。

英国脱欧党的女欧洲议员安娜Ann用英语说：“英国人民等待英国政府结束自由流动，本届议会越早接受它，我们就将越早开始真正的对话。”

另一边，亲欧的一名英国女欧洲议员卡罗琳娜Caroline则用法语接受本台记者采访，她认为这是一个错误：“这是一种深深的悲伤，我爱这座城市。要知道我们离开欧洲议会，英国在欧洲就没票了。在我们层面，这是一种悲哀。这对国家而言是一种悲哀，这是一个巨大的错误。我们就不应该有2016年那场全民公投。我不认为这将对英国是一种正面的东西。离开这里，很悲伤，很艰难。”

本台法广法语记者指出，2020年元月底，英国的欧洲议员们将最后一次参加预计在布鲁塞尔举行的会议，之后，英国将会正式退出欧盟。