美中达成贸易协议添利多 亚股收红

受到美国和中国签署第一阶段贸易协议的激励，投资人将焦点转向财报季和全球经济展望，加上数据显示中国经济似乎正在回稳，亚洲股市1月17日收盘上涨。

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香港股市1月17日收盘上涨0.6%，东京股市收高0.5%，上海、首尔和新加坡股市都收盘上涨0.1%，悉尼股市收高0.3%，台北股市收涨0.2%，曼谷、马尼拉、吉隆坡和雅加达股市也全数收红。

今年以来股市延续去年年底的强劲涨势，归功于中美达成贸易协议、全球经济出现好转迹象、利率低落、政府祭出刺激措施和英国脱欧忧虑缓和。如今投资人预期 企业将发布连串良好财报，涨势可望持续。

联合投资人管理公司（Federated Investors Management）分析师杜瑟（Linda Duessel）表示：“现在要看空非常困难。”她说，随着更多财报公布，“可能会出现非常好的获利成长惊喜”。

美国联邦参议院16日还通过新版北美贸易协定，激励华尔街股市3大指数收盘创下历史新高。谷歌（Google）母公司Alphabet则加入苹果（Apple Inc.）和微软（Microsoft）行列，市值首度站上1兆美元。

全球第二大经济中国公布，去年经济成长率为6.1%，虽较2018年的6.6%明显下滑，且创下30年来最低纪录，但符合经济学家预期，也未低于北京的目标。