缅甸：习近平到访与中国的投资

中国领导人习近平访问缅甸，据本台法广RFI法语记者的最新采访报导，当地民众对中国投资欢迎，但态度谨慎。

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据本台法广RFI法语记者萨拉Sarah今天2020年1月17日周五发自仰光的最新采访报导，中国国家主席习近平访问缅甸，这是近20年来北京首次有最高领导人出访缅甸。这对中国在缅甸的投资来说是一次推动的机遇。

缅甸在西方取消制裁后，曾转向西方，但2017年Rohingyas罗兴亚危机造成缅甸在国际舞台上再次遭到孤立，中国现在是一种可贵的政治支持。中国作为缅甸最大的投资方，在缅甸若开邦有一个深水港的项目。

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当地非政府组织ONG发言人在接受本台法广法语记者采访时用英语说：“可以肯定，在若开邦，中国有着重要作用，我不想对此予以否认。拥有一个深水港可以创造就业，但应该是让我们的缅甸人，他们具有这些岗位的能力，而不是让来自中国或其它地方的外派人员，那对当地人没有任何好处，因为他们没有能力参与经济项目。”

本台法语记者注意到，缅甸目前依然谨慎，只接受了中国提出的38个项目中的9项。在中缅边境克钦邦，当地一位女子表示，她对中国国家主席的到访有担心。这名缅甸女子用英语说，作为缅甸人，她感到无能为力。在缅甸，昂山素季开启了这些项目，许多支持昂山素季的人们也就自动地支持了中国的投资，但她认为，缅方谈判此类经济项目的能力很弱。缅甸代表不是技术官僚，还价余地不大。

本台法广法语记者指出，在缅甸北部地区，中国的一个大坝工程项目尤其在当地引发不安。密松水电站（Myitsone）的建造工程，因当地民众的批评，而在2011年暂停至今。