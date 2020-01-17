一带一路：法广采访欧盟驻华大使

欧盟驻华大使接受本台法广RFI常驻北京法语记者采访谈[一带一路]。

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中国国家主席习近平在中美两国第一阶段贸易协议签字后，随即于2020年1月17日周五访问“一带一路”也被称之为“新丝绸之路”上的关键国家缅甸。

据本台法广RFI法语记者拉加德LAGARDE发自北京报导，欧洲企业在中国推动的 [一带一路] 上参与有限，对此，在周四发布的一份报告中，欧盟商会提到存在许多障碍，包括最基本的招标投标流程。就此，本台法广RFI常驻北京法语记者拉加德传回了与欧盟驻华大使Nicolas Chapuis的访谈录音片段。

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欧盟驻华大使Nicolas Chapuis说：“[一带一路]主要是一桩中国的事务。近90%的合同都是中国合同，仅有3%与欧洲企业有关。当中国人对我们表示，并非如此，完全是国际的，全部是开放的。不，数据显示并非如此。这不是一种观点，而是一个统计上的现实。所以，欧盟商会所说的两点：一，必须得以接触这些合同，就必须市场是对外开放的，而如今并非如此；二，这里的商业界呼吁，欧盟必须加强其集体的战略，在欧洲与亚洲之间，就中国问题，就[一带一路]问题。所以，我们考虑这一建议。我今天早上指出，我希望开启一个高层对话，在欧洲与中国之间，就发展问题。”

以上是本台法广RFI常驻北京法语记者拉加德LAGARDE周五传回的，欧盟驻华大使就中国的“一带一路”访谈录音片段。