伊拉克政局瘫痪 威胁人道救援

联合国方面表示，伊拉克当前政局威胁人道救援，所有的非政府组织都已被卡。

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联合国担心在伊拉克的人道行动完全受阻，那将对这个依然处于重建之中国家里的近250万民众造成影响。复杂的行政手续，加上动荡的政治现状，今年元月没有给非政府组织发放工作许可证。伊拉克在去年11月爆发示威之前，政坛就已经分裂了，如今则是瘫痪了。

联合国负责伊拉克人道救援的女协调员Marta RUEDAS在接受本台法广RFI法语记者Oriane采访时，介绍了伊拉克政局现状：“所有在伊拉克的非政府组织现在都被卡了，没有许可去任何的地方。看不到中央政权有足够的能力解决这事。事实上，就算一个特定地区需要8个不同权力机构的许可信，这已经表明没有一个中央权力机构。还有，一些地点被民兵组织所掌控，那就更困难。对联合国而言也是如此，没有所有的民兵组织，不是所有的检查点，只是其中的部分。安全方面，现在比两周前好转了许多。但官僚方面，我担心不会得到改善，如果政府当局不做出一个决定。因为，我们看到它变得逐月恶化，已经很长时间了。”

以上是联合国负责伊拉克人道救援的协调员接受本台法广RFI法语记者采访，介绍伊拉克当前政局威胁开展人道救援。