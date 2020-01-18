德国主办开利比亚问题国际会议

利比亚问题国际会议按计划将于周日在德国召开，这是柏林于去年9月启动的一项外交进程的成果。利比亚对立双方的首脑预计都将与会。

广告 继续浏览后续

德国首都柏林将于2020年1月19日星期天迎来许多国际嘉宾，其中包括利比亚军事强人和在的黎波里的政府首脑，法国总统马克龙也已表示将出席这一国际会议。

Demande de production Nicolas 20200118 Desk 3 soir Enr C01 Allemagne Son spécialiste Daniel à RFI français Pascal sur conférence Libye

德国的阿拉伯问题专家达尼埃尔Daniel 在接受本台法广RFI常驻柏林法语记者帕斯卡尔Pascal 采访时表示：“我认为这次会议的目的旨在发起一项倡议使得国际参与方达成一个协议，结束对民兵 ̖ 利比亚冲突介入方的支持，并说服他们签署一份利比亚停战协议。对德国而言，当前的危机在于单边主义。想法是要就此达成国际协议，这是对利比亚的一种考验，所以，德国为此会议做了很大的投入。德国想要证明签署国际协议的想法依然充满活力。”

德国外长会晤利比亚强人 Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas (G) a rencontré le maréchal Khalifa Haftar (D) jeudi 16 janvier 2020 uswaertiges Amt/Xander Heinl/photothek.de/Handout via REUTERS

那为何是由柏林来主持这一重要的利比亚问题国际会议？就此，德国的阿拉伯问题专家达尼埃尔解释说：“德国觉得有责任，因为，德国希望展示强大的调解人形象，而不是一种军事强人的形象。既然欧洲别的大国对利比亚政治不苟同，德国觉得自己有责任，因为它是欧盟中唯一能否承担这一角色的参与方。”

以上是德国的阿拉伯问题专家达尼埃尔Daniel接受本台法广RFI常驻柏林法语记者采访谈即将在德国首都开幕的利比亚问题国际会议。