天主教廷推迟宣布香港新主教？

天主教香港教区在第8任主教杨鸣章于一年前2019年元月3日因肝硬化导致肝衰竭去世后，梵蒂冈没有依惯例让辅理主教接任，而是指派已退休的枢机主教汤汉代理。传闻说，天主教廷已内定了香港新主教人选。

广告 继续浏览后续

综合多方消息，梵蒂冈天主教廷推迟宣布继任香港新主教的内定人选：蔡惠民副主教（Vicaire Général Peter CHOY Wai-man）。天主教新闻社曾就此分别向教廷国务卿和蔡惠民副主教本人询问，但至发稿时没有得到回复。

据介绍，蔡惠民神父于2017年10月2日与林祖明神父（Benedict LAM Cho-ming）一起成为由时任杨鸣章主教（Evéque Mgr Michael Yeung Ming-cheung）新增的香港教区副主教，这是一种行政职务。此外，香港教区还有陈志明神父(Dominic CHAN Chi-ming)也是副主教。

相关报导提到，天主教香港教区辅理主教夏志诚（Joseph HA Chi-shing）是教宗方济各（Pape François）于2014年任命的，他目前是香港唯一具有主教级身份的辅理主教。夏志诚辅理主教被认为在“反送中”运动中的表现同情香港年轻人，并曾多次公开予以声援，让教廷承受压力。蔡惠民副主教被认为与目前代理主教工作的汤汉枢机主教（Cardinal John Tong Hon）有着较好的关系，而他与北京关系良好则引起了香港教区许多神职人员和信徒的担忧。雅虎新闻消息说，教廷高层认为，现在香港局势一触即发，没有人希望让情况变得更复杂，等时机许可，就会宣布这项任命。