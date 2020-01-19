习近平结束访问 缅甸更亲中国？

中国国家领导人习近平现已结束对邻国缅甸的历史性访问，在四架缅甸战机的护航下回国。中缅双方共签署了33项协议，但没有密松大坝项目的消息。

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本台法广RFI法文报导说，中国想要大力推动其在缅甸的大型经济项目。缅甸对中国的“一带一路”而言有重要战略意义，为北京提供了连接印度洋的出海口。据在仰光的本台法语记者Sarah的介绍，中缅签署的30多项合同中包含：中缅经济走廊和连接缅甸北部城市木姐（Muse）与中部城市曼德勒（Mandalay）的铁路，还有仰光的城市发展，以及在西部若开邦(Arakan)的深水港建造项目。这些合同的细节目前对外透露不多，但有一点可以肯定，就北部有争议的密松（Myitsone）水电大坝项目没有对外宣布任何决定，这一工程由于当地民众的不满，从2011年停工至今，尽管中国施加了压力。

缅甸似乎依然谨慎，这里2020年预计要进行民主选举，对中国依赖的疑虑很强烈，但仰光无法不顾中国的政治与经济支持。自2017年罗兴亚（Rohingyas）危机以来，缅甸在国际舞台上遭到孤立。此外，习近平的到访恰好是在国际法院即将做出一项重要裁定的前几天，决定是否对被控涉嫌种族灭绝罪的缅甸采取临时措施。