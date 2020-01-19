罗兴亚: CIJ2020年1月23日仲裁

在海牙的CIJ国际法院发布预告，即将宣布对冈比亚控告缅甸涉嫌种族灭绝的仲裁。

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来自海牙的官方消息说，依照« 防止及惩治灭绝种族罪公约 »，冈比亚提出对缅甸采取临时措施，国际法院预告，将在2020年1月23日周四早上10点宣布其仲裁。

冈比亚方面现已证实了这一消息，据介绍，从2017年8月以来，有近74万罗兴亚人逃到孟加拉国避难。冈比亚在加拿大 ̖ 荷兰，以及有57个成员国的伊斯兰合作组织(OCI)支持下，控告缅甸侵犯了1948年联合国« 防止及惩治灭绝种族罪公约 »

冈比亚要求国际法院采取紧急措施保护依然留在缅甸的罗兴亚人（Rohingyas）避免遭到新的暴力，若开邦还生活着近60万的穆斯林少数民族。冈比亚还要求保护好相关证据。

有报导指出，如果二战后成立的国际法院做出有利冈比亚的仲裁，决定采取紧急措施，那则将是第一步，而最终裁决则将可能需要等待很多年。

海牙国际法院此前曾做过裁定，波斯尼亚的Srebrenica在1995年曾发生种族灭绝，塞尔维亚武装力量杀害了数以千计的穆斯林。