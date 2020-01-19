武汉肺炎：法国专家谈冠状病毒

中国武汉市出现的不明原因的病毒性肺炎现已被确定为是新型冠状病毒（Coronavirus）感染所致，这种与非典（萨斯）属同一家族的新型冠状病毒已造成至少2人因肺炎死亡。哪学界当前对冠状病毒有何认识？请听法国微生物学家的介绍。

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本台法文报导说，中国武汉出现的一种新型冠状病毒与2003年至少造成700人死亡的非典（萨斯）属同一病毒家族，并已经蔓延至境外的日本和泰国。

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哪医学界现在对冠状病毒有怎样的认识？就此，本台法广RFI科技部的法语记者Agnes请来巴黎大学的一位著名微生物学家做简单的科普介绍：“确实这是一种新型病毒，一种冠状病毒。这个病毒家族在人类中普遍存在，通常会造成轻微的呼吸道感染。而这次的新型病毒，应该已经存在了数十万年，就像所有病毒那样存在于野外，很可能早就存在了，而是第一次感染到了人类，通过一种不常见的接触。”

冠状病毒 （存档图片） Image d'archive： coronavirus. Creative commons

本台法广法语记者接着提问，是否这次的病源目前已追踪到动物，甚至更可能是鱼类，因为武汉的一个（华南）海鲜批发市场是本次造成人类感染的病源中心。就此，法国著名微生物学家谈了他的个人看法：“我个人认为，是鱼类的可能性不大。这种病毒在哺乳动物和鸟类中更常见。但很可能是一种吃鱼类的动物，可以是猫，或啮齿动物之类。但目前没有任何信息表明这种病毒的起源。”

以上是法国巴黎大学微生物学家接受本台法广法语记者采访，谈冠状病毒。