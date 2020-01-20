一名英国籍男子在泰国感染肺炎，其家人已在网上发起捐助申请

英国《布莱克浦公报》报导说，英国32岁的艾希礼·索雷（Ashley Shorley）稍早卖掉其在西约克郡桑顿的房子后，前往泰国旅行。但他在泰国旅行一周后，于12月27日感染某种病毒后，病情迅速恶化。

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英国《布莱克浦公报》报导说，英国32岁的艾希礼·索雷（Ashley Shorley）稍早卖掉其在西约克郡桑顿的房子后，前往泰国旅行。但他在泰国旅行一周后，于12月27日感染某种病毒后，病情迅速恶化。

目前，他被诊断出肺炎和两肺萎缩，并于1月6日被飞机从普吉岛送往曼谷的一家医院医治。

手术后，他已不用依靠氧气呼吸。但他的康复之路很长，他的家人建立了Gofundme网页，为他寻求捐助。

不过，无法证实索雷感染的肺炎是否跟目前关注的武汉肺炎有关。泰国最早于1月8日在武汉至曼谷的航班上检测出首例疑似感染武汉肺炎病毒病例；13日确定第二起，两起都是中国籍人士。

武汉发现的新型冠状病毒，最早的病例出现于2019年12月8日，跟一处海鲜批发市场有关。

2020年1月14日，路透社一度报导指世界卫生组织确认武汉新型冠状病毒“已经”有限度人传人，之后修改报导为“可能”有限度人传人，世卫随后对发电邮查询的传媒澄清并无证据显示病毒人传人。

2020年1月19日，世界卫生组织发言人贾撒列维克（Tarik Jasarevic）回复台湾中央通讯社的电邮查询，指根据最新资讯及分析，已有证据表明新型冠状病毒存在有限度人传人，同时补充指尚无明确证据显示人际间有持续传播，无法评估整体的人传人范围。

英国广播公司（BBC）亦于1月20日获世卫回复密切接触者间发生了有限的人传人，武汉官方的说法则是不能排除人传人可能，但持续人传人风险较低，认为疫情是可防可控；中共国家卫健委同时指病毒源头及传播途径尚未查明，仍需严密监控可能的病毒变异。

到目前为止，美国疾病预防中心已经在三大机场对武汉来的航班乘客进行身体筛查。CDC上周五（1月17日）的公告提到，武汉肺炎“存在有限的人际传播”的可能。

加拿大也准备本周开始在多伦多、蒙特利尔和温哥华国际机场采取措施，对来自中国武汉的旅客加强询问，了解他们是否有流感的症状。