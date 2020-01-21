韩国军队决定独立巡航霍尔木兹

韩国政府21日表示，韩国清海部队的任务区将由亚丁湾扩大到阿曼湾和波斯湾，将在韩军指挥下执行护侨护航任务。这被视为顾及美国和伊朗双方立场的折中方案。

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美国要求所有国家都为维护霍尔木兹海峡的安全做贡献，韩国在响应美国派兵要求的同时，不加入美国主导的国际海事安全联盟（IMSC）以免刺激伊朗。韩国独自出兵霍尔木兹首先是出于维护韩国国家利益的考量，连接阿曼湾和波斯湾的霍尔霍尔木兹海峡是海湾地区的原油输送要道，韩国进口的七成原油必经此峡，战略意义可见一斑。

韩国国防部表示，韩国船只每年行经此峡900多次，韩军有必要在情势危急时快速反应。据悉日本也不加入美国组织的巡航联军，同样独自派遣一艘护卫舰和P-3C巡逻机，美伊双方都对韩国的苦衷表示理解。

韩国独立巡航一定程度上响应了美国的要求，可能有利于在防卫费分担谈判、散客赴朝游等问题上争取美国更多的理解，但韩国政府强调决定派兵与其他同盟事务无关。