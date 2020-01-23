默克尔：不要排斥中国

德国总理默克尔22日在总理府与一群来访的舞者留念。

德国总理默克尔呼吁人们不要排斥中国，而应设法让中国融入世界多国体系。

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据德国广播电台报道，周二傍晚，默克尔在柏林美国研究院获颁基辛格奖，发表答谢讲话。在影射冷战和目前的美中贸易冲突时，她表示，中国致力于重新扮演其作为领先国家的历史性角色，让不少人惊怵。对此，她颇能理解。因为中国在经济上获得了成功，但更是共产主义，而非民主。这让人们很难接受。但默克尔呼吁人们不要再次陷入两极化的世界秩序。

默克尔还表示，对欧洲而言，跨大西洋关系继续是重要的。在未点名美国总统特朗普的情况下，她警告说，不要摧毁二战后建立起来的国际秩序。

默克尔获得以前美国国务卿基辛格命名的这一奖项，是因为她对跨大西洋伙伴关系和维护国际组织做出了努力。

默克尔始终重视德中经贸关系，而美中贸易冲突也给德国经济带来压力。

虽然特朗普政府已将华为及其产品定义为“国家安全风险”，并要求盟友排除华为。但默克尔始终没有附和。据德国媒体报道，虽然德国政界有多个声音反对华为参与德国5G建设，但默克尔总理日前再次表示，原则上反对排除任何一家公司参加德国5G建设，反对德国就华为是否参与5G建设采取单独行动。她要求在欧盟层面上就华为是否允许参与5G做出决定。

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