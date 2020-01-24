法国卫生部宣布，法国发现三例武汉肺炎确诊病例

法国卫生部周五晚间首先宣布在法国发现了两例武汉肺炎感染者，然后在周五的夜间又宣布发现了第三例确诊病例。根据法国卫生部，这第三例确诊病例，是前两例中一例的亲属。这三人中，至少两人都在中国逗留过，目前分别在法国西南部的波尔多和巴黎住院隔离。

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法国卫生部周五晚间首先宣布在法国发现了两例武汉肺炎感染者，然后在周五的夜间又宣布发现了第三例确诊病例。根据法国卫生部，这第三例确诊病例，是前两例中一例的亲属。这三人中，至少两人都在中国逗留过，目前分别在法国西南部的波尔多和巴黎住院隔离。

法国确认两例武汉肺炎的感染者，这在周五晚的法国世界报网站上，一度占据着头条的位置。

世界报援引法国卫生部称，这两例武汉肺炎的感染者是分别在巴黎和波尔多发现的，这不仅是法国而且也是欧洲首次确认的新型冠状病毒感染病例。

法国卫生部长布赞1月24日星期五宣布，法国确认了两例病例，他们感染了在中国蔓延的新型冠状病毒。布赞在新闻发布会上说，这是欧洲的首例病例，布赞还补充说，其中一名患者在波尔多住院，另一名在位于巴黎18区的比莎医院住院。

法国卫生部长还说：“我们正在重建这些阳性患者的病史，以便与他们相遇过的人取得联系。”布赞指出，潜伏期可能是“7天左右，两到十二天之间的时间”。

法国卫生部长说：“今天，我们有了第一批欧洲病例，这可能是因为我们非常迅速地开发了能够识别病毒的测试方法。”法国卫生部长还说：“必须像对待火灾一样对待流行病，要非常迅速地找到源头”，并“尽快将它们限制包围起来”。

就法国这两例确诊的武汉肺炎感染者，波尔多的患者是一名48岁的中国裔的法国籍男子，目前被隔离在波尔多大学医院。法国卫生部长说：“他很好。” “SOS医生”组织于1月23日为他提供治疗，他的症状是类似于流感的发烧和咳嗽。

“SOS医生”组织在脸书上公布的帖子表示，在对这名男子进行门诊的过程中，医生询问他是否最近旅行过。这名48岁的男子说他是从荷兰回法国的，但他补充说，他也刚刚在中国逗留过，并在武汉经过。医生就“立即”进入“绝对紧急模式”：口罩，隔离。该患者目前在波尔多大学医院住院以进行评估和观察。法国卫生部长说：“我们知道，自从他进入法国领土以来，他与十几个人有过联系，我们将与这些人取得联系。”

就第二例在巴黎比莎医院住院的病例，法国卫生部长表示，她是在新闻发布会就要举行之际才得知这第二例阳性病例的，所以她无法提供该患者的详细信息，但表示这名患者曾经去过中国。

打电话拨15

法国卫生部长布赞说，她“非常关注”局势的发展，并强调“我们可能还会有其他病例”。今后将每天就新型冠状病毒在法国的发展情况召开信息发布会。她表示，不可能把从中国到法国的“多条路线”都给控制起来，她说：“在像我们这样的世界中，关闭边界显然很困难，实际上这是不可能的。”

法国卫生部长布赞坚持说，“对于从中国返回的旅行者来说，重要的是要时刻保持警惕，只要有呼吸问题或发烧，哪怕只是一点点的迹象，就必须在电话上拨15致电急救中心去接诊，而不要去急诊室看病。”

法国世界报的文章说，中国已加紧努力，通过对4000多万人实施封城措施以期遏制新型冠状病毒的传播。

在另一篇文章中，法国世界报指出，武汉有很多的法国人，法国汽车工业在中国的工厂大都在武汉，仍在武汉的法国人，他们的家属都是非常担心。

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