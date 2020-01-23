法国和美国达成协议 经合发牵头的数码税谈判下周可重启

经济合作与发展组织（OECD）主导的有关数码税收的谈判终于可以重新开启了。 在法国经济部长勒梅尔的技术团队和美国财政部长姆努欽的技术团队进行了漫长的会谈之后，法国和美国就经合发组织牵头的数码税谈判的“工作基础”达成了协议。法国经济部长勒梅尔表示，这应该归功于法国在这一问题上态度坚定。

广告 继续浏览后续

勒梅尔说：“我们在生意上是很坚定的，今后我们会继续很坚定，如果法国在数码税上没有很坚定的话，如果我们没有进行国家征税的话，数码税的计划早就死定了，我们认为，那些数码大企业必须要付它们该付的税款，不管是在法国，还是在欧洲，或是在世界其他地方。”

“我们是第一个有勇气实施.征收这个税的国家，正是因为如此，美国才开始动起来，我们这才达成了这一平衡的协议，双方都做出了让步，法国同意把交税日期推迟到年底，但这一税收仍继续存在，如果今后达不成多边协议的话，我们会继续在国家税的框架下征收这个税。在美国那一边，他们同意暂停惩罚。这样，经合发组织牵头的谈判从下星期起就重新启动，谈判既包括数码税，也包括最低税，坚定的态度有了回报。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅