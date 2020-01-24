美国医学专家认为武汉肺炎全球传播速度比预料快 感染人数被低估

美国疾病控制与预防中心的一位发言人说，一位戴着口罩的来自中国的旅行者是抵达美国的第一个被诊断出武汉冠状病毒的人。 2020年1月23日，美国华盛顿州西雅图塔科马国际机场。

密西根大学医学院教授、肺科及重症医学部门代理主任斯坦迪佛德(Ted Standiford)表示，中国湖北省武汉市的新型冠状病毒引发的肺炎疫情传播比人们预料的快速，且根据疾病模型分析，全球感染人数恐被大大低估。

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斯坦迪佛德接受媒体访问表示，尽管初步判断该病毒导致的死亡率，应低于严重急性呼吸综合症冠状病毒(SARS-CoV)、中东呼吸综合症冠状病毒(MERS-CoV)，但此类病毒如何传播、人际传播的效率，还有该病毒的人畜共通病源等关键问题仍无解答。他说，随着中国春运到来，现阶段当务之急，是相关机构必须提高监测的有效性，并采取遏止病毒扩散的正确战略。

斯坦迪佛德表示，武汉肺炎与（2019-nCoV）与严重急性呼吸综合症冠状病毒(SARS-CoV)、中东呼吸综合症冠状病毒(MERS-CoV)属于同一病毒家族，这加遽了人们对这种新病毒大规模传播可能性的担忧；此外，与SARS-CoV和MERS-CoV类似，现有证据显示，医护人员在护理感染患者时也存在感染风险。

他表示，目前，北京、深圳、上海等多个城市均出现确诊病例，另方面包括泰国、日本、台湾，以及美国也陆续出现病例，这些在中国以外地区的患者，经查均为来自中国的旅客。基于疫情的快速传播，加上分析疾病模型，他认同英国研究人员陈述，实际感染人数恐大大低估。他说，估计目前全球至少已有1700人感染该病毒。

这种新病毒的出现所以引起广大公众关注，是因为武汉冠状病毒的特性中，仍有几个关键问题没有得到解答，包括病毒如何传播、人际传播的效率以及武汉冠状病毒的人畜共患病源等。

斯坦迪佛德说，与任何可以在人体中复制的病毒一样，病毒的突变会改变传染性，从而造成极大的流行传播风险，尤其在即将到来的中国农历新年价期间，预计将有大批群众搭车、搭飞机旅行，如何提高有效监测，提出正确对抗病毒散播战略，将变得格外重要。

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