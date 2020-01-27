加拿大第2起武汉肺炎推定病例 首例患者妻子

加拿大1月27日宣布.发现第二起2019新型冠状病毒“推定病例”（presumptive case），这是首例推定病例的妻子。她和她的丈夫于22号一起从武汉经广州飞抵多伦多。

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加拿大安大略省首席卫生官威廉斯（David Williams）27日在声明中表示，第二例患者“一直处于自我隔离状态，民众感染风险很低。”

加拿大首例武汉肺炎“推定病例”是一名50多岁的男子，在22日抵达多伦多后，次日就被送往“新宁医院”（Sunnybrook Hospital）接受负压隔离治疗，目前病情稳定。但他的妻子因为病情不严重，没有送到医院治疗，是在家中自我隔离。

由于目前没有专门针对“2019新型冠状病毒”（2019-nCoV，武汉肺炎）的特殊疗法，这名男子在新宁医院主要进行缓解症状的支持治疗。

当地卫生当局正在追踪联系同一班飞机座位距离该男子半径2公尺范围的旅客。并连络与首例患者同班机的机组人员。

根据加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam），加拿大的首例“推定病例”由温尼伯市（Winnipeg）的国家微生物学实验室（National Microbiology Lab）进行化验，结果可望于周一确认。

谭咏诗相信会有更多案例进入加拿大，但她仍认为，在加拿大爆发疫情的风险很低。

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