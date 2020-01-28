美国计划筛查几乎所有从中国抵达的旅行人士

随着新型冠状病毒继续传播，海外确诊病例日益增多，美国正计划在20个机场增加工作人员，以筛查几乎所有从中国抵达的旅行人士。

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《华盛顿邮报》称，对于新型冠状病毒传播速度的担忧，促使美国疾控中心采取在美国20个设有检疫设施的机场增加人力监测。

中国国家卫健委主任马晓伟1月26日表示，新型冠状病毒可能在受感染人出现症状之前就可传播。

美国疾控中心的国家免疫与呼吸疾病中心主任南希·梅森尼尔（Nancy Messonnier）当天回应了马晓伟的声明。梅森尼尔说：“在疾病预防控制中心，我们没有明确证据表明患者在症状发作之前就具有传染性，但我们正在积极调查这种可能性。”

周一晚些时候，美国国立卫生研究院（NIH）顶级传染病专家安东尼·富奇（Anthony Fauci）谴责中共当局不邀请美国和其它国家调查机构协助研究这种新型病毒。富奇透露，美国官员仍然依靠从一些新闻发布中获取有关此病毒的信息，而不是直接从科学数据中获取信息。

针对马晓伟26日的说法，富奇告诉《华盛顿邮报》：“我们真的需要知道‘这种病毒在某人出现症状之前就可传染他人’的科学根据。”

富奇表示，如果果真如此，这可能会影响到美国如何监测从中国旅行来的人。

他说：“如果人们能够在没有任何症状的情况下就可传播和传染（病毒），那将对你筛查人们的方式产生重大影响。”

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