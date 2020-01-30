武汉肺炎阴影下的中国首都北京

在武汉肺炎疫情的阴影下，部分旅华法国人向本台法广常驻北京法语记者表述中国首都的情况。

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最早发现于中国武汉的新型冠状病毒，根据官方说法，到2020年1月30日周四已知造成至少7800多人感染，170人死亡。在此背景下，英国航空公司（British Airways）和德国汉莎航空公司(Lufthansa)决定暂停与中国之间的民航航班。与此同时，许多中国城市处于封锁状态，民众被要求呆在家中。就此，本台法广RFI常驻北京法语记者拉加德传回了他的报导，以及其对目前生活在中国部分法国公民的采访录音片段。

据本台 RFI 法广常驻北京法语记者报导，学校的开学日期现已延后，上课则是在家中，作业通过微信Wechat直接传递给老师。如同中国首都里的许多学校那样，在北京的法国国际学校，教师们如今都采用了远程教学，家长们则尽可能地去照顾他们的孩子。餐饮快递的服务没有中断，这对被隔绝在家中的Robinson式生活而言是幸运的。

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一座有着近2 200万居民的大都市，如今如同冬季的度假胜地。一位法国母亲Virginie是这样描述当前生活状况的 :“第一天，孩子们都呆在家中。之后，我们决定，把孩子送到我们在意大利的父母家中。我出门时注意到很空旷，空无一人。在商店里，有几个人。给人强烈的感受，因为，有8条行车道的大马路上，真的很空荡，一部车都没有。”

北京 2020年1月28日 A man wearing a mask rides a bicycle as the country is hit by an outbreak of the new coronavirus, in Beijing, China January 28, 2020. 路透社 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

本台法语记者注意到，在住所的院子里依然可以听到狗叫声，但成群结队的通过，看不到了，或者说被限制到了最少程度。远处有一部单车，然后还有一辆公交车，但是空的。。。人们还没有去上班，因为，农历新年的假期延长了，北京主干道上的堵车现象也消失了。人们不再出门，而中国首都的空气则从来没有可以如此顺畅的呼吸。以上是本台法广RFI常驻北京法语记者发自中国首都报导主要内容。

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