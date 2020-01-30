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中国/医疗卫生/武汉肺炎

武汉肺炎阴影下的中国首都北京

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中国首都北京街头一景 2020年1月28日 Un véhicule circule dans les rues vides de la ville de Yueyang, dans la province du Hunan, le 28 janvier 2020.
中国首都北京街头一景 2020年1月28日 Un véhicule circule dans les rues vides de la ville de Yueyang, dans la province du Hunan, le 28 janvier 2020. 路透社 REUTERS/Thomas Peter
作者： 尼古拉

在武汉肺炎疫情的阴影下，部分旅华法国人向本台法广常驻北京法语记者表述中国首都的情况。

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最早发现于中国武汉的新型冠状病毒，根据官方说法，到2020年1月30日周四已知造成至少7800多人感染，170人死亡。在此背景下，英国航空公司（British Airways）和德国汉莎航空公司(Lufthansa)决定暂停与中国之间的民航航班。与此同时，许多中国城市处于封锁状态，民众被要求呆在家中。就此，本台法广RFI常驻北京法语记者拉加德传回了他的报导，以及其对目前生活在中国部分法国公民的采访录音片段。

据本台 RFI 法广常驻北京法语记者报导，学校的开学日期现已延后，上课则是在家中，作业通过微信Wechat直接传递给老师。如同中国首都里的许多学校那样，在北京的法国国际学校，教师们如今都采用了远程教学，家长们则尽可能地去照顾他们的孩子。餐饮快递的服务没有中断，这对被隔绝在家中的Robinson式生活而言是幸运的。

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一座有着近2 200万居民的大都市，如今如同冬季的度假胜地。一位法国母亲Virginie是这样描述当前生活状况的 :“第一天，孩子们都呆在家中。之后，我们决定，把孩子送到我们在意大利的父母家中。我出门时注意到很空旷，空无一人。在商店里，有几个人。给人强烈的感受，因为，有8条行车道的大马路上，真的很空荡，一部车都没有。”

北京 2020年1月28日 A man wearing a mask rides a bicycle as the country is hit by an outbreak of the new coronavirus, in Beijing, China January 28, 2020.
北京 2020年1月28日 A man wearing a mask rides a bicycle as the country is hit by an outbreak of the new coronavirus, in Beijing, China January 28, 2020. 路透社 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

本台法语记者注意到，在住所的院子里依然可以听到狗叫声，但成群结队的通过，看不到了，或者说被限制到了最少程度。远处有一部单车，然后还有一辆公交车，但是空的。。。人们还没有去上班，因为，农历新年的假期延长了，北京主干道上的堵车现象也消失了。人们不再出门，而中国首都的空气则从来没有可以如此顺畅的呼吸。以上是本台法广RFI常驻北京法语记者发自中国首都报导主要内容。

 

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