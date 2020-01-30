英国脱欧-德国金融高管有看法

英国即将在周五2020年1月31日脱离欧盟。德国贝伦贝格银行（Berenberg）高管接受本台采访分析脱欧后，英国经济未来发展。

广告 继续浏览后续

英国脱欧之后，伦敦与布鲁塞尔未来的关系，不论是何种形式都将对英国经济产生长远影响。对此，德国贝伦贝格银行（Berenberg）的一名高管Kallum Pichering在接受本台法广RFI法语记者采访时分析认为，一些行业将有可能受益，另一些行业则将可能受损，甚至消失。他用英语向本台法语记者谈了他的个人观点。

Nicolas 20200130 Desk soir UE Brexit Enr C21 Son Berenberg RFI français eco D

“一家从事出货期限很紧的企业，其产品的零部件位于拉芒什海峡（或英吉利海峡）两侧，严重依赖运输，此类企业的运作可能会面临严重困难。英国可能会失去这类企业，甚至整个工业都会消失。但英国可能自行发展生物科技，金融服务 ̖ 高科技等等。新政府似乎想要在这些领域设置新的规则，以保护未来工业。之后可能发生的会有些类似撒切尔夫人主政的上一世纪80年代，当钢铁 ̖ 煤炭这些工业因金融业而严重受挫时。那将有可能类似一次撒切尔主义的第二季。 ”

以上是德国贝伦贝格银行高管接受本台法广RFI法语记者采访，就英国脱欧后的未来经济发展谈其个人观点的部分内容。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅