武汉肺炎痊愈患者有再感染风险

中国武汉市出现的病毒性肺炎现已被确定为是新型冠状病毒（Coronavirus）感染所致，与非典（萨斯）为同一病毒家族。存档图片 Image d'archive: L'accès aux soins médicaux. - Une épidémie de pneumonie virale frappe actuellement la ville de Wuhan, en Chine. Ce mystérieux coronavirus est de la même famille que SRAS.

中国国家卫健委今天2020年1月31日周五就新型冠状病毒肺炎疫情召开新闻发布会，专家透露，已经痊愈的患者存在二次感染的可能。中国确诊患者现已超过9 800人

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综合来自海峡两岸媒体机构的消息，中日友好医院肺炎防治专家组组长在中国国家卫健委周五召开的介绍新型冠状病毒疫情之防控新闻发布会上表示，已经痊愈的患者还是有再次感染的风险，原因可能是抗体持续时间不够长久。所以，治愈人群也应加强防护。

La ville de Wuhan et sa région, épicentre de l'épidémie, sont coupées du monde depuis le 23 février 2020. 法新社 Hector RETAMAL / AFP

中央社发自台北报导说，中国国家卫健委从1月27日周一起每天举行记者会，通报俗称武汉肺炎的新型冠状病毒肺炎疫情的最新情况。在1月31日周五的新闻会上，中日友好医院肺炎防治专家组组长詹庆元说，从临床上发现，新型冠状病毒主要还是累及肺，对轻症患者应该没有后遗症，但重症患者则可能在一段时间内留下一定的肺的损害修复的变化，例如肺纤维化。。。需要加强后期的随访。

来自中国国内官方的最新统计数字显示，截至北京时间2020年1月31日21点30分，中国通报确诊患者9 811名，疑似病例15 238个，死亡213人，治愈183人。

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