英国脱欧：欧洲联盟开启新纪元

英国脱欧终于尘埃落定，欧盟开始为确立布鲁塞尔与伦敦未来关系做准备。

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随着英国欧洲议员们的退场，欧盟27国寻找新的喘息契机，为谈判布鲁塞尔与伦敦之间的新关系做准备。就此，本台法广RFI法语记者从布鲁塞尔传回了对英国脱欧的现场描述，以及部分录音片段。

存档图片: 英国脱欧 2020年1月31日 Image d'archive： Brexit Jour J RFI

在苏格兰风笛的传统乐曲声中，支持脱欧的英国欧洲议员们炫耀地跟随在英国国旗的后面退出欧洲议会。在数百米以外不远处，欧盟三大机构的领袖们表示，历史不会就此停步，欧盟的新纪元开始了。欧洲议会议长萨索利表示，欧盟的强大经济赋予其特殊的责任。

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本台RFI法广常驻布鲁塞尔法语记者传回了这一发言的录音片段 :“在此时刻，答案是欧盟的重要性。不仅只是为了欧洲人们的生活，也是为了一个没有规则，需要找到规则的全世界。对此，欧盟想要做贡献，因为，没有规则，最弱势者将遭排斥，和最强者将胜出。而那是欧盟不想要的。”

本台法广RFI法语记者注意到，周五，欧盟三驾马车的牵头人：欧洲议会议长萨索利(David SASSOLI) ̖欧盟委员会主席冯德莱恩夫人（Madame Von Der Leyen），和欧洲理事会主席米歇尔(Charles MICHEL)还一起重申了确定布鲁塞尔与伦敦双方未来关系谈判之关键：英国进入欧盟市场的未来协议，将取决于对欧盟规则的尊重。

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