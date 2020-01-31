英国脱欧：旅英法国公民说回国

英国即将在今晚即2020年1月31日周五午夜正式脱离欧盟。部分旅居当地的法国公民接受本台RF法广法语记者采访时说，想回国。

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在伦敦组织脱欧公投近四年之后，英国终于将在今天2020年1月31日午夜离开欧盟。就此，本台法广RFI法语记者Muriel从伦敦传回了对当地法国社区民众的采访录音片段。多名旅英法国公民表示，英国脱欧后，他们准备返回法国。

一位旅英法国女心理学家说：“我在英国已生活了40年，和法国体系脱节了。到目前为止，我没有任何担心，因为是在欧盟体系内，存在连续，但如今，事情变化了。。。”

一对法英之间跨国通婚的夫妇在接受本台法广RFI常驻伦敦法语记者采访时，也用法语表达了类似的想法：“我们正在考虑去法国生活，因为，我们对这里的情况感到失望。尽管有英国国籍，但还是不在相同。。。我认为留在欧盟很重要。人们还不知道该怎么办，因为我们有孩子在这里。。。比较麻烦。”

接受本台法语记者采访的这对法英通婚的夫妇还表示，他们今天1月31日当晚将在欧洲大陆的法国这边过夜，以逃避那些庆祝支持英国脱欧的活动。

以上是本台法广RFI法语记者就今天2020年1月31日周五英国正式脱欧发自伦敦的现场采访报导部分片段内容。

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