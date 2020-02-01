德国从武汉运回首批侨民

据德新社和德国广播电台报道，德国于周六从中国冠状病毒重灾区湖北省撤出了生活在那里的侨民。德国联邦国防军的一架空客A310于周六清晨当地时间9.22分从武汉起飞，于周六下午抵达法兰克福机场。飞机上共载有130人。

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在飞机上，侨民已接受了健康检查。德国卫生部长斯潘（Spahn）表示，接回德国的侨民都是健康的，没有任何人表现出疾病症状。但由于冠状病毒有两周的潜伏期，出于健康和安全考虑，接运回国的侨民都将接受医疗人员的检测和询问。如果有人显示出特定症状，就会被送入法兰克福大学医院隔离病区。其余侨民将被送往莱茵兰普法尔茨州的一个德国空军基地被隔离两星期。然后才允许回家。

斯潘告诫人们不必惊慌，而是要拿出轻松情绪来看待此事。他说，在与新型冠状病毒打交道方面，他感觉到很多人“忐忑不安”。

德国撤侨行动中还出现一个小插曲。飞机从武汉起飞后，本来预定在莫斯科中途停留。但当地官方部门取消了原定的暂停许可。撤侨飞机不得不改道飞往赫尔辛基加油并让机组人员换班。飞行时间因此大大延长。

俄国拒绝德方飞机暂停引起外交不愉快。莫斯科给出的理由是，机场容量不够。但德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔暗示，德国不会接受这一解释，而会询问是否还有其他原因。

德国目前共有七例冠状病毒患者。他们都是来自巴州汽车零配件生产公司Webasto。据该公司消息，员工都是与一位或两位来德国的中国员工接触后，感染上武汉肺炎。两位中国员工都是回国后，才出现了患病症状。

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