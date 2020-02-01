美国疾病防控中心发文 要求全美医院为新冠状病毒大爆发做好充足准备

美国确诊第八例新冠病毒。图为芝加哥中国城散步的女子。

由新型冠状病毒（2019-nCoV）导致的武汉肺炎正向全球蔓延，美国联邦疾病预防与控制中心（CDC）近日发出指导文件，要求全美各地医院做好准备接收更多受新冠病毒感染的患者。

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根据CDC提供的“医院准备检查表”，各地医院应迅速“识别和隔离新冠状病毒的感染者，并告知关键设施工作人员和公共卫生当局”。他们还必须做好准备，在病例数量激增时做出适当的反应。

CDC的指导文件还要求医院简化内部和外部的沟通，并监视医护人员是否感染了该病毒。

CDC倡导对所有医护人员进行培训，内容涉及如何获得用于测试的标本，收治患者的细节以及如何正确报告新的疾病病例。

哥伦比亚大学病毒学家兼微生物学和免疫学教授拉卡尼洛（Vincent Racaniello）谈到新冠状病毒，说它与SARS的不同之处在于“导致2002-2003年SARS爆发的冠状病毒在医疗机构中广泛传播，但新的冠状病毒似乎主要在社区中传播。”“如果这种模式继续下去，那将是麻烦的，因为社区传播比医院传播更难以阻止。”

截至1月31日，美国有7人确诊感染武汉肺炎，最近的病例发生在旧金山湾区。

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