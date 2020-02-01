武汉肺炎：法国卫生部长简报会

法国从中国武汉撤侨的第一架专机已于周五飞抵本土，法国卫生部长透露机上两人有症状，但检测结果是阴性。

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在法国，自出现新型冠状病毒的患者以来，卫生部长Agnès Buzyn每天都召开新闻简报发布会。根据本台法广RFI法语记者发自会场的报导，法国目前发现的武汉肺炎患者依然为6人。法国从中国武汉撤侨的专机已于2020年1月31日周五飞抵位于南部城市马赛附近的一个机场。机上近180名法国人目前被隔离在Carry le rouet的一座海滨度假中心内。就此，本台法广RFI法语特派记者传回了法国卫生部长就此做简报的录音片段。

法国南部的一处海滨度假中心暂时被用作隔离中心 Le Centre de vacances Vacanciel à Carry-le-Rouet, près de Marseille, où les Français rapatriés de Wuhan seront mis en quarantaine, le 31 janvier 2020. 法新社 GERARD JULIEN / AFP

法国女卫生部长说：“我在专机的出口处迎接。 专机上的人们看上去松了口气，很累。因为，他们被困在武汉已经超过了一个星期。就算要赶到机场，对部分人而言都是艰难的。我借此机会向他们解释，在接待中心可能会出现的情形，并提醒他们要与家人隔离14天，并接受医疗监护。在这批人中，有两位出现了症状。一位是在专机上，另一位是在专车上。不过，他们的症状很轻：其中一人只是流鼻涕。不像中国的患者所出现的病情，主要是发烧和肺病咳嗽。他们都被送到了马赛大学的医疗中心，做了测试，两个都是阴性。他们将能返回位于接待地点的隔离中心，在不久的将来就能出院。“

据本台法广RFI法文报导，法国从中国武汉撤侨的第二架专机预计将于明天2020年2月2日星期天飞抵本土。

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