武汉肺炎：中国遭国际禁飞压力

中国新型冠状病毒肺炎疫情仍在蔓延，许多国际航空公司已决定暂时停飞或减少与中国城市之间的客机航班。

广告 继续浏览后续

中国武汉肺炎的疫情仍在蔓延，截至北京时间2020年2月1日星期六21点30分，官方统计显示有11 890个确诊病例，17 988个疑似病例，死亡259人，治愈269人。

综合包括本台法广RFI常驻北京法语记者今天2020年2月1日星期六的最新法文报导，多家航空公司已暂停与中国大城市之间的客机航班。而美国则决定禁止所有在最近两周里曾经到中国旅行的人入境。对此，北京官方表示，华盛顿的决定与世界卫生组织的态度背道而驰。

据金融界消息，包括德国汉莎航空̖ 英国航空 ̖ 加拿大航空以及美国多家航空在内的许多民航公司已暂时切断和中国大陆之间的空中桥梁。

意大利决定立即停飞中港澳台

中央社发自罗马消息说，意大利机管局昨天周五临时召集两岸四地中港澳台的七家航空公司开会，宣布禁飞措施。据中华航空驻意大利负责人表示，他在会上极力说明，台湾管控良好，目前爆发的零星新型冠状病毒个案属于境外移入，不应将台纳入禁飞之列。

存档图片 Image d'archive: Le bateau de croisière Costa Smeralda transportant 7 000 personnes n'est pas autorisé à accoster à Civitavecchia (Italie) en raison d'un couple chinois soupçonné d'être infecté par le coronavirus. 30/01/2020. 路透社 REUTERS/Guglielmo Mangiapane

同一消息说，意大利机管局曾建议当局延后一周实施禁飞决定，以便相关各方协调旅客回国，但意大利政府认为，已有两名中国游客确诊，事态严重，决定立即实施禁飞。

越南决定禁飞中国大陆及港澳

受武汉肺炎影响，越南民航局今天2020年2月1日周六早些时候决定，对中国大陆及港澳台实施禁飞，但在当晚随即宣布，对台湾解禁。

中央社发自台北报导说，受越南民航局决定的影响，长荣航空周六的航班在飞往河内中途折航，星宇航空飞往岘港的航班则在起飞前，滑回停机坪。不过，立荣航空周六晚飞越南胡志明市的班机据报在延迟后，将能起飞。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅