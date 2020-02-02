武汉肺炎：日本社会的担忧增强

日本社会对武汉肺炎疫情的担忧在增强，部分商店拒绝中国顾客入内。

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据本台法广RFI常驻日本法语记者今天2020年2月2日星期天的报导，俗称“武汉肺炎”的新型冠状病毒在日本社会中所造成的担忧进一步增强。

日本从武汉撤侨专机在机场 摄于 2020年1月29日 Japon: Des agents en tenue de protection s'affairent autour d'un avion en provenance de Wuhan, le 29 janvier 2020. 路透社 Kyodo via REUTERS

随着感染人数与日俱增，日本发现的确诊患者数量现已达到二十人，引发民众涌向药店抢购口罩。日本许多车站现已设立了向乘客们宣传防疫知识的展台。许多日本民众接受了本台法广RFI法语记者的现场采访。

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一位男士用日语说：“戴口罩 ̖ 勤洗手还有要及时了解疫情变化，这是不断提醒人们要注意的。”

本台法语记者指出，在日本，现在要找到口罩也变得越来越难了。需要一大早，在药店或小超市刚开张，口罩刚刚被放入柜台时，就去扫货。之后就没有了。对此情形，一些民众感到很恼火，并接受了本台法语记者的现场采访。

一位女士说，口罩在发生疫情的时候缺货，真是到了极点，真的让人不安。另一位男士补充说，这个缺货，是在事前预料之中。病毒的发展让人们感到极大的不安。

部分商店拒绝中国人入内

本台法语记者在现场采访中还注意到，民众以怀疑的眼光看待外国游客。一位日本女士说，她现在对所有的中国游客都感到害怕。另一位日本女士说，有这么多的外国人，人们冒着遭感染的巨大风险。据报，一些日本商店现在开始拒绝中国顾客入内。

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