武汉肺炎放缓中国的经济与生活

武汉是中国工业的中心之一，尤其是汽车工业和电子工业。本次新型冠状病毒肺炎疫情造成中国的经济，如同中国人的日常生活那样被放缓了。

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俗称武汉肺炎的新型冠状病毒继续蔓延中国，官方统计显示，截至北京时间2020年2月2日星期天21点30分，中国全国确诊患者14 492人，疑似患者19 544人，治愈427人，死亡304人。

据本台法广RFI常驻北京法语记者报导，武汉肺炎疫情不仅在医疗卫生上对中国造成严重冲击，而且已经能够感觉到对经济将带来的后果。中国央行宣布，将为经济注入新的活力。

继麦当劳（McDo） ̖ 宜家家居(Ikea) ̖ 沃尔玛（Wallmart）̖ 星巴克（Starbucks）̖ 必胜客（Pizza Hutt）还有肯德基（KFC）之后，苹果（Appel）宣布暂时关闭在中国的许多销售点。据财新（Caixin）记者分析认为，在中国农历鼠年的第一个星期里，新型冠状病毒造成服务业损失接近1 300亿欧元。

本台法文报导指出，中国的增长目前处于三十年来的新低。在与美国就暂停代价高昂的贸易战达成协议后，期待重振经济，但新型冠状病毒打乱了这种部署。中国央行今天宣布，将注入相当于1 560亿欧元的资金，用于支撑经济。

武汉是中国重要的工业中心

武汉不仅是本次肺炎疫情的中心，也是中国工业的中心，尤其是汽车工业和电子工业。许多工厂现已决定延长年休假期，而就业率则是北京密切关注的事项，担心引发社会动荡。然而，很难想象这些措施足以重振消费。出于对病毒的担忧，人们留在家中，甚至一些快递员也休息了，外出变得更加复杂：出租司机担心搭载了遭感染的顾客。工业领域也是如此，如果说口罩和医疗设备工厂正在全力赶工，但在众多企业，工人还没有复工。而在本季节里本应能够创收数十亿的旅游业则直接受到影响。中国的经济，如同中国人的日常生活那样被放缓了。

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