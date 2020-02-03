德国冠状病毒患者增至10起

据德国媒体综合报道，本周一，德国确诊有10起新冠状病毒患者。其中8起来自巴伐利亚州，另外2起来自德国从武汉接回的侨民。

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据慕尼黑《水星报》报道，巴伐利亚现确诊有八起冠状病毒患者。其中有六起是在慕尼黑施瓦宾医院接受治疗。主治医生和教授文特纳（Clemens Wendtner）周一表示: “六位病人现在全都状况稳定。有些病人一度出现感冒症状，但现在已都没有患病症状了。”但因为检查发现，他们仍然携带有冠状病毒，所以，这些病人还继续留在医院。

德国空军于上周六从武汉接运回来124名德国侨民。周日检查出有两人感染了冠状病毒。他们已被送往医院接受隔离治疗。其他侨民被送往莱茵兰-普法尔茨州的一个空军基地隔离两周后，方可回家。

由于巴州8起冠状病毒感染都是发生在汽车零部件生产公司Webasto，为此，该公司采取紧急措施，暂时关闭了总部，让员工们在家里工作。员工都是因为与两位来德国的中国员工有接触受到感染的。而中国员工都是回国后身体不适，才被查出患有

德国卫生部门和医疗机构仍在寻找和询问与这些患者有接触的人，以便防止冠状病

据本台记者消息，首都柏林多个药店里，口罩已售罄。但街上戴口罩的人很少，难

据德国广播电台报道，德国汉莎航空公司本来只到本月9日暂停飞往中国的航班。但汉莎周一宣布，延长停飞时间，到本月低暂停飞往北京和上海的航班。前往中国其

德国卫生部长斯潘周二在德国电视一台晨间节目里表示，德国为可能出现的疫情做好了准备。目前出现的十个冠状病毒感染者还远远达不到德国能够应接的水平。

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