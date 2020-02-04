上海周边多城封闭 危险逼近经济首都

周二凌晨，距离上海不远的杭州继温州之后突然宣布封闭式管理，人员不得随意出入。台州、宁波跟进。法新社报道，危险正在向上海逼近。至此，武汉疫情延烧以来，大上海有如陷入一个封闭的包围圈。

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同一日，香港宣布出现第一例武汉肺炎死亡病例，死者38岁，一月底曾前往武汉。为了缩小风险，香港特区政府周一决定四日起除了保留香港机场以及深圳湾口岸和珠港澳大桥外，其余与中国大陆联系的口岸一概封锁。但是，香港医护人员仍在继续罢工，要求封关，在他们看来：“再不封关，就晚了”。

恐慌和危险正在笼罩着全中国。在中国大陆，官方统计已有425起死亡病例，大部分出在武汉以及武汉所在的湖北省。在外国，只在菲律宾出现一起死亡病例，死者是一名从武汉抵达菲律宾的中国人。

面对疫情延烧的局面，中国大陆正在采取严厉的围堵病毒蔓延的措施，在武汉率先宣布封城继而湖北差不多封省、五千多万人被禁止随便出行之后，距离武汉几百公里的浙江省三座大都一一发布公告，采取严厉限制措施。

位于三座城市之首的是浙江省省会、阿里巴巴总部所在地杭州，确诊病例132，距离确诊病例219、死亡病例1起的上海只有150公里。杭州市政府周二凌晨紧急公告，在全境采取严格隔离措施，在三座拥有300万人口的小区，规定每户只允许一个人，每两天出门采购一次，其他人要求留在家中。

杭州临近的台州以及在靠近上海的宁波市三座小区，也采取了类似严厉的措施。台州和宁波的确诊人数在浙江省仅次于温州和杭州。

星期天，温州市政府下令封城，严控居民市内流动。市府要求温州900万市民，包括每户只能有一人，每隔两天出门一次，采购食物和生活用品。其他人除了生病需要就医，或参加疫情防控等必要工作，都不得外出。

截至目前，浙江是除湖北省外确诊病例最多的一个省份，而在浙江省内，温州目前确诊感染人数最多，据指这是因为十几万温州人在湖北工作，他们在春节前返乡，致使当地病例猛增。在温州市属下的乐清市，当地政府采取了比温州更为严厉的控制措施。

拥有两千多万人口，被称之为中国经济首都的上海，当地政府已于1月26日公布『关于进一步加强我市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知』，要求对疫情重点地区来沪人员实行居家或集中隔离医学观察，加强对在疫情重点地区有居住史和旅行史来沪人员流感样症状进行筛查，尽量减少人群集聚活动，取消各类大型公共活动，加大对人群密集公共场所的预防性消毒和通风工作力度。航空、铁路、长途客运、公路进沪检查站要对来自疫情重点地区的人员进行排查和登记。要求市民减少不必要的外出。

在上海周边疫情形势严峻，人口密集，流动量巨大，人员来源复杂的上海正在面临严峻的考验。

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