当局宣布武汉肺炎不会在美国蔓延 华人戴口罩上街惹人反感

美国公共卫生部门与一些城市的政府一再宣布武汉肺炎不会在美国蔓延，但在纽约、旧金山、洛杉矶等一些华人聚居的城市，药店里的口罩都被华人抢购一空，大街上随处可见戴着口罩的华人，这惹起许多民众的反感。

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近日的脸书（FaceBook）有一段视频疯传，在纽约曼哈顿华埠地铁站，一名华人妇女戴着口罩等车，一名非洲裔男子经过，就以“有传染病的婊子”称呼这位华人妇女；看到妇女没有反应，该名男子便朝华人妇女的头重重打下去，随即逃走。上传视频的网友表示，当时没有人试图要阻止非洲裔男子的行为。

近日华人微信群又传出，有一位华人戴口罩乘地铁回家，等车期间，有人要把他推进铁轨。幸亏有地铁工作人员的帮助，才得以脱身。

民众反感华裔戴口罩的案例在各地都时有所闻。日前在一城市的街头，有青少年以“传染病”称呼戴口罩的华人；还有华人学生因为戴口罩上学而遭到霸凌，被同学指“你有病就不要来学校”。

另据美国中文《世界日报》报道，美国华人戴口罩也使刚从中国回来的华人觉得奇怪。从中国返回洛杉矶的袁先生说，刚走出飞机就发现换了一番天地，第一次看到人们不戴口罩，包括海关的工作人员和其他飞机出站的旅客，好像什么也没有发生。一看到戴口罩的华人反而觉得格格不入，又给人以在中国时的紧张感。

美国民众反感戴口罩的华人，并不是歧视华人。一位华人妇女发推文说，她坐公车上班，用手机收听广播中国武汉肺炎蔓延的新闻，于是流泪了。有人到站下车，都上来给她一个拥抱，安慰她不要伤心。最后到终点站，司机也上前拥抱她，安慰她说一切会好的。

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