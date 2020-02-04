德国再次检测回国侨民是否携带有新冠病毒

德国继续密切关注新冠疫情。德国除了周一已证实的10起病例外，周二没有出现新的病例。但德国于周二对从中国湖北接运回来的122名健康侨民再次进行了病毒检查。周三，检查结果将显示，是否还有人携带有新冠病毒。

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德国卫生部长斯潘（Jahn Spahn）会晤法国卫生部长后，双方呼吁欧盟召开紧急危机会议，尽快讨论是否应就新冠疫情紧缩欧盟入境规定。

德国媒体也对新冠疫情十分关注。

《法兰克福汇报》关注了武汉的抗疫战斗。该报写道：“武汉的一些医生现在穿着垃圾袋，靠这些塑料袋保护自己不传染上新冠病毒。在疫情中心武汉的医院里，专业防护服是稀罕物。偏偏是这些站在抗疫第一线的人没有足够的预防传染的保护。” 该报还指出，中国人民捐赠意愿强烈，但管理大部分捐赠物资的中国红十字会似乎没有能力有效地将物资分配到最需要的地方。

路德维希港出版的《莱茵普法尔茨报》认为，应该以大手腕来抗击病毒。该报写道，中国政府的紧急封城措施带来了帮助。有人认为，这种手法只是在集权系统里会出现。在重视个人自由的西方，就不可能。这样说不算全错。但反过来，只有在像中国这样的集权国家里，疾病的爆发才可能隐瞒这么长时间，因为医生们被封了嘴。如果民众能尽早得到警告的话，也许这一疾病不会发展到现在的规模。

魏登出版的《新的一天报》写道：世卫组织把新冠疫情宣布为国际关注的突发公共卫生事件。这是一个良好的过渡，有利于未来为抗击来势凶猛的病毒做好准备。但世卫组织也提到目前还存在的另一个危险，那就是大量的信息疫情。社会媒体充斥了假新闻。它们的感染力不亚于病毒。面对这一传染危险，人们必须也能保护自己。

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