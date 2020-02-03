新冠病毒疫情：武汉前线的法国志愿者

自从武汉被隔离以来，很多人积极主动担当志愿者，向医院运送口罩、防护眼镜、药品等等。身为法国里昂人的弗雷德里克·多梅克（Frédéric Domeck）就是其中之一。

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弗雷德里克·多梅克已经在武汉居住了7年，疫情开始后，他没有返回法国，而是选择与家人一起待在武汉。

他告诉本台法语部记者说：“我属于一个志愿者团体，我们是从另一个街区开始的，分送一个工厂的干面条。我们有大约20来辆汽车，还有几个拖车，我们是从这里开始的，后来开始送水，一个军队医院给我们瓶装水，我们好几辆车分头去各医院一共大约27家医院吧去送水。”

他还说：“几天前，我们一次运送了很多的东西，从圣巴巴拉（Santa Barbara）来的东西，这是和已经从武汉大学毕业的学生以及湖北理工大学的一些学生一起做的，当时一共有17个叉车的防护服、口罩、防护眼镜、手套等等。”

弗雷德里克·多梅克继续表示：“当然有军队这个正常的供给渠道，我们主要是和一些企业比如生产消毒水、食品、水和防护用品的企业合作的，它们希望捐赠自己的存货，我们是各工厂和各医院之间的中间人。”

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