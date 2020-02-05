韩国5日共新增3例新冠病毒病例

韩国中央防疫对策本部5日表示，5日下午新增1例新冠病毒感染病例，累计报告确诊病例19例，其中1例已于当天治愈出院。

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韩联社报道，第19例病例（36岁韩国男性）于上月18日至23日访问新加坡，与第17例确诊患者（38岁韩国男性）参加的是同一个国际会议。该患者在接到马来西亚籍与会人员感染新冠病毒的通知后于4日起在自家接受隔离，并在第17例患者当天被确诊感染新冠病毒后接受检查，检测结果呈阳性。

另外，第18例病例（21岁）为第16例病例（42岁韩国女性）的女儿，在第16例病例确诊后被隔离，当天确诊感染。第16例病例赴泰国旅游后于上月19日回国，昨天确诊感染新冠病毒。

韩国5日共新增3例，截止目前，与确诊病例接触人员共计956人。卫生部门还在对第17、18、19例确诊病例进行流行病学调查，预计接触者将进一步增加。

韩国国立中央医疗院5日表示，国内第二例感染新型冠状病毒的患者已治愈并于当天下午出院，这是韩国首例治愈病例。

据悉，该患者为55岁的韩国男子，此前在武汉工作，1月22日晚抵达首尔金浦机场，24日确诊感染后被送往国立中央医疗院接受隔离治疗13天后成功康复出院。

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