对抗华为5G 美考虑投资诺基亚和爱立信

美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）2月6日强调中国电讯巨头 华为 带来的威胁，并表示美国及其盟国应考虑投资芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信，以抗衡华为在下一代5G电信技术中的主导地位。

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巴尔周四出席华盛顿智库会议时说，针对华为的担忧，美国国内已经有提议说，可能通过控股或私有化、直接或间接的方式与诺基亚和爱立信结盟来解决。

他说：“将我们庞大的市场和财务实力置于这两家公司中的一家或两家之后，将使其成为强大得多的竞争对手，并消除对其持久力的担忧。”

巴尔表示：“我们和我们最亲密的盟友当然需要积极考虑这种方法。”

美国指中共政府可以将华为设备用于间谍活动，但华为否认。

去年10月，英国《金融时报》引述匿名美国官员的消息说，美国政府提议以资金支持诺基亚与爱立信，让这些电信制造商可取得与华为相当的制造成本，增加其在市场上的竞争力。而美国政府也认为，华为正在对其盟友带来威胁，因此支持华为的竞争对手，被列入可行的一项考量里。

报导表示，部分美国官员也认为，中共大肆补贴华为，让华为得以发展，而美国通过补贴华为的竞争对手，让他们可以在市场上与华为竞争，这会是削弱华为的有效方式。

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