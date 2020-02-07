武汉肺炎：李文亮去世 国监委介入

最早就武汉肺炎疫情发出警报的中国医生李文亮去世引发网民愤慨，中国反贪机构-国家监察委员会派员前往武汉展开调查。

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本台法广RFI常驻北京法语记者巴黎时间今天2020年2月7日周五早上发自中国的报导指出，年轻的李文亮医生因新型冠状病毒去世的消息在中国引发舆论风暴。作为最早对外披露武汉华南海鲜批发市场于去年12月底存在肺炎疫情的知情者之一，他曾遭传唤，之后获得平反。

中国网络上出现了“永远不要忘记李医生”，甚至“我们想要言论自由”这样的标题，中国社交媒体从来没有如此的放松，审查员完全忙于应付网民们的愤慨。

年轻眼科医生李文亮去世的消息于午夜前开始流传，之后得到武汉中心医院的证实。武汉中心医院通过其官方微博宣布如下：我院眼科医生李文亮，在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，尽全力抢救无效，于2020年2月7日凌晨2点58分去世，对此我们深表痛惜和哀悼。

网络上哀悼李文亮医生的图片，伴随了如雨而降的蜡烛，为李文亮医生送别。中国官媒报导医生们因传谣而在12月底被捕消息的评论中也有一些网民表示，不能忘记，无法原谅。有网民要求武汉当局公开道歉的标题则被封了，而之前曾得到广泛传播。地方当局如今也对李文亮医生去世表示沉痛哀悼。

存档图片： 最早于2019年12月出现新型冠状病毒肺炎疫情的武汉海鲜批发市场 Image d'archive: Le marché de Wuhan, d'où serait partie l'épidémie de coronavirus en décembre. 法新社 Hector RETAMAL / AFP

中国国监委出手调查

本台法广RFI常驻北京法语记者注意到，中国反贪机构-国家监察委员会周五宣布，派出调查组前往湖北省武汉市，试图隐瞒本次肺炎疫情的地方官员将受到惩处，但这未必足以平息民愤。

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