从武汉撤回的首批加拿大人抵达加拿大

周五，从武汉撤出的210多名加拿大人，降落在安大略省的一个军事基地，他们将在这里被隔离两个星期。

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加拿大政府租用的第一架飞机在黎明时降落在位于多伦多东北约170公里的特伦顿军事基地。机上载有174名乘客。

另一架载有39名从武汉撤出的加拿大人的飞机，于午后从温哥华降落在特伦顿。之前，这些乘客乘坐美国飞机从武汉飞往温哥华。

这些飞机上的乘客及机组人员将在军事基地隔离14天。

在第一架飞机抵达后，加拿大卫生部长帕蒂·哈杜（Patty Hajdu）告诉加拿大广播公司说，“很幸运，没有人在飞机上表现出任何症状，因此在加油时没有人需要下飞机”。

如果有任何加拿大返回者表现出疾病迹象，他们将被送往医院。

加拿大卫生部长还说，由于中国采取的封城封区措施，撤回的加拿大人 “承受着巨大的压力”。他们中有好几个人都和留在中国的子女或亲戚分开了。

加拿大卫生部长还表示：“尽管这些被撤回的加拿大人在军事基地不能够相互交流，但他们有机会离开房间。”

包括美国和法国在内的好几个国家都已经撤回了其在武汉的国民。

加拿大外交部长商鹏飞（ Francois-Philippe Champagne）周四表示，希望从武汉撤离的有大约350名加拿大人，约三分之二是在这两架飞机上返回。

他补充说：这意味着将再需要一班飞机。预计下一个加拿大撤侨飞机将于2月10日到达武汉，并于2月11日抵达加拿大。

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