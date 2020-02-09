新冠肺炎 漂流在日本沿海隔离者

钻石公主号豪华大邮轮目前正在日本沿岸。3700名乘客因武汉新型冠状病毒疫情目前被就地隔离在船上，最快也要等到10天后的2月19日才能解除隔离。

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英国旗下的钻石公主号（Diamond Princess）豪华大邮轮目前正在日本沿岸。船上因一名乘客被确诊为新型冠状病毒患者而引带出60多人在检测时呈阳性，从而导致全体乘客从2月5日周三起不得不就地接受隔离两周时间。本台法广RFI在日本横滨（Yokohama）的法语记者采访了一名目前被隔离在邮轮上的美国籍律师Smith。

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这位美国乘客表示，目前情况还不错。他用英语说：“我们阅读，看电视。我们和友人在社交网络上打发时间，每个人都给与了我们极大的支持，还是很不错的。”

存档图片：被困在钻石公主号豪华大邮轮上的乘客 Image d'archive: Les passagers portent des masques sur le bateau de croisière Diamond Princess au terminal de croisière de la jetée de Daikoku, à Yokohama. 路透社 Mandatory credit Kyodo/via REUTERS

本台法语记者指出，接受采访这位美国籍乘客Smith，现年57岁，他的运气不错。个人船舱面积20平米，配备一个阳台，想要时就可以呼吸新鲜空气。周日早上，还透过船窗欣赏了一场水上摩托表演。Smith描述说：“外面是节日气氛，可以听到音乐。摩托艇在水上兜圈子，有点超现实。让我们觉得自己如同被困在笼子里的野兽。来的人不仅只是表演，也是为了观察我们。感觉很古怪。”

据介绍，钻石公主号豪华邮轮上的3700名乘客，来自全球50多个国家。这艘大邮轮于一周前发现新型冠状病毒后，疫情扩大，全船乘客遭隔离。预计，最快也要等到十天后的2月19日星期三才能解禁。

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