新冠肺炎始于武汉波及法国中餐

新型冠状病毒Coronavirus引发的肺炎，即“武汉肺炎 ”的疫情发展开始波及法国巴黎中餐饮业。

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据本台法广RFI法语记者发自巴黎的现场采访报导，法国又发现了五位新型冠状病毒患者，至此，这一始于中国武汉的肺炎病毒，已在法国境内造成11人感染。受这一严重传染性病毒影响，法国首都巴黎一些之前熙熙攘攘的华人街区如今被冷落了。就此，本台法广RFI法语特派记者在法国亚裔聚集的巴黎第13区亚洲大超市附近做现场采访。

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华人超市附近的一家餐馆业主告诉本台法语特派记者，客人现在少了很多。“通常周六我们可以做50个客人，如今则不到20个，降幅超过50%。甚至我去进货时，都遇不到很多人。”

在亚洲大超市内的一些法国民众也热情地接受了本台法语记者的现场采访。一位名叫飞利浦Philippe的法国男士风趣地说：“我知道大多数食物和肉类原产地是法国本土，所以，这已经排除了食品的问题。证据就是我去陈氏商场购物，没有戴口罩。”

woman wears a protective mask in light of the coronavirus outbreak in China as she walks at the Trocadero esplanade in Paris, France, February 1, 2020. 路透社 REUTERS/Gonzalo Fuentes

另一位名叫法朗索瓦François的法国人说：“到这里用餐，通常需要排队等待空位，如今，则几乎空无一人。和以往相比较，差异真的很明显。

以上是本台法广RFI法语特派记者，就新型冠状病毒疫情对法国华人社区的影响，发自巴黎亚裔街区的现场采访报导。

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