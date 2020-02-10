千万人返工 形势严峻 北京上海进入半封城状态

武汉肺炎继续在中国肆虐，在一再延迟假期之后，2月10日是全中国春节之后正式恢复工作的日子。中国各大城市抗疫的压力随之骤然增大，为应对各自近千万人返程人口，中国首都北京，经济大动脉上海，南北双城纷纷宣告采取封闭式管理，试图最大限度减轻疫情泛滥之势。

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北京上海一举一动影响重大，不到万不得已时很难进行全城封闭，内紧外送，两座城市连日来其实已在逐步推行严格的小区管理安检措施。但是，2月10日起，北京上海推出更严厉的封闭式管理，以预防人口巨大流动带来的不可测防的疫情。

北京市宣布从10日起，采取10点措施，严格实施社区封闭式管理，包括出入限制，凭证进出，所有外来人员及车辆登记备案。

同日起在出入口设置检查站，外来人员和车辆原则上不得进入社区，返回工作人员抵京当日向居住所在社区报告健康状况，抵京前14日内离开疫情高发地区的，必须接受医学观察或者居家隔离观察，否则依法追究责任。社区内所有文娱场所统统关闭，公开场合加强体温检测，社区工程一律停止。

上海周边大城杭州、南京、温州、宁波等早已实施封闭式管理，上海已成疫情包围的孤城。同北京一样，上海也面临近近千万春节过后返回工作人员的冲击，防疫任务十分严峻。

上海市10日上午公布最新防疫措施，虽然不似北京那样宣布“社区封闭式管理”，感觉也进入半封城状态。上海当局表示，截至目前，全市共1.3万个居民住宅小区，绝大部分实现了“封闭式管理”，采取严控小区出入口数量，加强门岗力量配备，做到人员进入必询问、必登记、必测温。对体温异常的及时报告及时移送。重点地区来滬人员一律隔离14天。

上海当局表示当前采取的主要防控策略是筑牢“三道防护圈”，包括道口防输入、社区防扩散、集中力量抓筛查与救治。还将推动“三个全覆盖”，包括推动入滬人员信息登记全覆盖、重点地区人员医学观察全覆盖、管理服务全覆盖。另外将对进入上海的人员一律测量体温、对来自重点地区的人员一律实施医学观察、对其他外来地区人员要求由其所在单位一律申报相关信息。

上海还将对机场、火车站及所有进上海公路水路道口严格管控，全面实施登记、测温、重点人员临时隔离观察措施，发热人员 及时转送定点发热门诊排查；来滬返滬人员到达上海要主动向单位及居委会村委会报告健康状况。

周一是上海节后开工首日，地铁和办公大楼都采取人员管制，企业实施错峰上班，减少人流。

随着武汉疫情不断蔓延，目前，除湖北省基本封省外，广东，安微，河南，辽宁，江西等省，以及杭州、宁波、南京、天津，成都、广州等80几个城市相继宣布全封闭或半封城状态的“社区封闭式管理”。

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