先隐瞒然后严酷处理 美国专家称中国应对疫情的模式就像是希腊悲剧

美国的公共卫生、防疫与病毒专家，近来无不关注被称作武汉肺炎的新型冠状病毒。除了病毒迅速蔓延，中国当局处理疫情的模式也令专家们担忧。

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《纽约时报》报导说，从SARS、禽流感，到现在的新冠肺炎，不少流行病都起自中国，在扑灭疫病上，中国已有长足进展，然而中国近期面对人畜共患疾病时，先淡化或甚至遮掩隐瞒，这或许是疫情扩大的部分成因。

担任兰德公司（Rand Corp.）高级政策研究员的流行病学家黄志环（Jennifer Huang Bouey）说，中国已是传染疾病研究领导国，但同时中国仍是某种实验室，不少流行病都源自中国或在中国流传。中国因疾病而受污名的情况在历史上屡见不鲜，从19世纪的“黄祸”、1918年的西班牙流感，都有人把矛头指向中国人。

流行病学家指出，如今中国有近14亿人口，近年经济高度成长，城乡居民距离接近，还有许多供应现宰肉品的屠宰场，这种经济规模和人口，使得许多人和动物在狭窄的空间中密切接触。美国佛罗里达州史丹森大学（Stetson University）疾病生态及生物学教授贝克曼（Sean Beckmann）说，上述条件形成“完美风暴”，让许多病毒有机会跨越物种界线，且让人畜共患疾病在中国滋生。

至于中国政府为何要对疫情避重就轻或甚至遮掩隐瞒？《纽约时报》指出，中共最怕的是动乱，那是中国历史上多次造成政权颠覆的情况。批评者说，中共官员倾向把稳定列为优先要务，为了维稳，不惜压制民众必须知道的重要消息。许多传染病专家说，他们希望北京领导人从医师李文亮的去世学到教训。李文亮被称是新冠肺炎的“吹哨人”，已在７日病逝。

约翰霍普金斯大学高级学者艾达佳（Amesh Adalja）说，像李文亮这样的医师应被赋予权力、受到鼓励。艾达佳还说，他认为中国政府在因应乱局及迫使医师噤声上，“采取了短视的作法，且造成了连锁冲击”。

美国智库“外交关系协会”全球公卫资深研究员黄严忠（Yanzhong Huang）表示，中国官方控制和打压的倾向仍强烈，他说：“这是一种模式──隐瞒、不作为，然后中央政府介入，采取严酷的措施处理，就像一部希腊悲剧。”

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