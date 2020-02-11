德国联盟党议会党团不排除华为参与5G

据德国N-TV电视台报道，德国联盟党联邦议会党团应不会排除中国电信巨头华为参与德国5G建设，但要求对5G建设设立高安全标准。联盟党议会党团由此紧跟基民盟籍总理默克尔和经济部长阿尔特迈尔指出的路线。

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由基民盟和基社盟组成的联盟党议会党团领导层推出了一份四张纸的文件。周二，联盟党议会党团将阐释该文件，并就此作出决定。文件要求，原则上不排除华为参与德国5G建设，但要求在5G建设中，设立高安全标准。

联盟党议会党团内部受到争议的问题首先是，在给电信公司颁发参与许可权上，联邦议会是否拥有许可保留权。该文件认为，联邦议会没有这一权力。但文件强调，5G建设的关键部件必须符合最高安全要求，并要求德国政府采纳欧盟设定的统一的安全高标准。

联盟党议会党团负责人Michael Grosse-Brömer估计，该文件将得到联盟党议会党团的普遍赞成。

执政伙伴社民党内，曾出现多个要求将华为排除于5G建设之外的声音。社民党现在要求联盟党快速做出决定。社民党议会党团数字政策发言人齐默曼(Jens Zimmermann)向德国《商报》表示，虽然基民盟领袖克兰普-卡伦鲍尔本周发出的辞职预告使联盟党目前有很多其他事情要讨论，但有关5G建设的事不能再推延。英国做出的决定以及欧盟委员会发出的警告显示，5G建设的安全性十分重要。

欧盟委员会于一月底建议，即便有所限制，还是应该允许华为参与欧盟5G建设。

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