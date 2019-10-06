斯里兰卡总统放弃竞选连任

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（法新社可伦坡6日电） 斯里兰卡总统席瑞塞纳今天决定，不参加11月的总统大选争取连任，主因具政治影响力的拉贾帕克萨家族于登记参选的最后一天推出两位候选人。

根据选举委员会的资料，在今天中午期限前缴交保证金，获得11月16日总统大选参选资格的有41名候选人，名单上并没有席瑞塞纳（Maithripala Sirisena）。

这意味着席瑞塞纳将在大选后的第2天卸任，5年的任期将缩短52天。

席瑞塞纳所属斯里兰卡自由党（Sri Lanka Freedom Party）的发言人已经证实，席瑞塞纳不会竞选连任。

席瑞塞纳去年解除总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的职务，并由前总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapakse）取而代之，引发宪政危机。

最高法院后来裁定席瑞塞纳的作为违宪，并恢复威克瑞米辛赫的职权。

拉贾帕克萨的两个兄弟，包括弟弟戈塔巴耶．拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）和哥哥查马尔．拉贾帕克萨（Chamal Rajapaksa），则都付了保证金成为候选人，要挑战威克瑞米辛赫的统一国民党（United National Party）副主席普雷马达萨（Sajith Premadasa）。

戈塔巴耶在哥哥担任总统时曾任职国防部，声势较高，但面临几宗贪污案件，而且国籍是否有效也成问题。他表示已经放弃了2003年获得的美国国籍。

不论如何，由于他的资格存有疑虑，拉贾帕克萨家族也让曾任国会议长的查马尔登记，作为后备人选。

约有1599万名超过18岁的男女在这次选举中具有投票权。

© 2019 AFP