全球60城市气候示威行动开跑 纽澳数十人被捕

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（法新社雪梨7日电） 环保团体「反抗灭绝」在全球发起公民不服从运动今天开跑，在澳洲和纽西兰各地有数十名示威者遭逮捕。这场运动为期2周，旨在要求各国政府采取紧急行动对抗气候变迁。

数百人在繁忙的雪梨市中心道路上静坐封路，最后警察拖走示威者终止这场活动，随后有30人遭到起诉。

在布里斯本，一小群运动人士把自己锁在一座桥上。警方表示，他们在现场逮捕7人，并全数加以起诉。

同一时间在纽西兰首都威灵顿，示威者用锁链把自己与一辆闪亮的粉红色车辆绑住，造成市区部分交通瘫痪。警方表示，今天稍晚有30人遭到逮捕，但无人被起诉。

「反抗灭绝」（Extinction Rebellion）警告，地球即将面临环境「末日」。他们计划未来2周在全球60座城市进行多场非暴力抗议行动造成日常运作中断，主要在欧洲、北美和澳洲，也会在印度、布宜诺斯艾利斯和南非首都开普敦。由今天在纽澳的活动打头阵。

澳洲本周预料将有数千人参与其他相关活动，包括蜜蜂灭绝表演、裸体游行和为地球送葬的仪式。

澳洲示威者莫顿（Jane Morton）表示：「我们已试过请愿、游说和游行，但现在所剩时间已不多。我们别无选择只能反抗，直到政府宣布进入气候和环境紧急状态，并采取必要行动来拯救我们。」（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2019 AFP